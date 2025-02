Corte Conti E-R, più sentenze e risarcimenti raddoppiati

La Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna nel 2024 ha emesso più sentenze rispetto all'anno precedente, con un aumento degli importi delle condanne più che raddoppiato, un incremento di oltre il 50% delle richieste di rito abbreviato e un "balzo in avanti delle ordinanze presidenziali di pagamento, a carico dei convenuti, di una percentuale ridotta delle somme indicate dagli atti di citazione dei pm contabili, con un dato relativo al 2024 di 47.204,36 euro che fa segnare un +407% rispetto ai 9.309,90 euro del 2023". È questa la fotografia delle attività svolte dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna, illustrata dal presidente Vittorio Raeli durante la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario.

Negli ultimi 12 mesi sono state emesse "45 sentenze per responsabilità erariale (+25% rispetto alle 36 del 2023) e due per istanza di parte", e di queste "36 sono sentenze di condanna di risarcimento all'Erario, per un totale di 5.497.774,17 euro", pari al +103% rispetto ai 2.711.206,75 di euro del 2023. Ben 11 sentenze sono state relative alle imposte di soggiorno, anche se oltre la metà di fondi versati, pari 3.424.758,09 euro, sono legati alle sei sentenze in materia di contributi pubblici e cui si aggiungono altri 1.024.114,55 euro ottenuti grazie a condanne per condotte delittuose.

Nel 2024, inoltre, si è visto anche "un aumento delle richieste di rito abbreviato (sette, contro le due del 2023), tutte accolte, nonostante una diminuzione del 32% degli importi versati (103.087 euro nel 2023 e 70.343,08 nel 2024)". Nel 2024 sono inoltre state emesse "23 sentenze per giudizio di conto, quattro per giudizio di resa di conto e 37 in materia pensionistica".

Quanto all'efficienze dalla Corte dei Conti, il presidente Raeli spiega che sui "giudizi di responsabilità e sui conti l'indice di ricambio", dato dal rapporto tra i procedimenti definiti e quelli sopravvenuti, "è del 37% e quello di smaltimento del 29%", mentre per quanto riguarda i giudizi pensionistici "l'indice di ricambio è del 92% e quello di smaltimento del 53%".

Migliora anche "il dato sulla durata media dei processi - conclude Raeli - secondo cui la durata dei giudizi di responsabilità e sui conti è pari a 290 giorni ed è di 285 giorni la durata media dei giudizi pensionistici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA