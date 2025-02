Aser protesta in Consiglio comunale per giornalista licenziato

Una rappresentanza dell'Aser, con il segretario aggiunto della Fnsi Matteo Naccari, ha manifestato ieri sera in consiglio comunale a Calderara di Reno, in provincia di Bologna, durante la discussione sulla mozione presentata dalla lista civica 'Calderara in Comune' relativa alla richiesta di ritirare il licenziamento del giornalista Renzo Sanna, che lavorava con un rapporto fiduciario nello staff del sindaco Giampiero Falzone.

Un licenziamento che l'Aser reputa "immotivato" e sul quale l'associazione ha chiesto l'intervento dell'Anci: il giornalista infatti "non era inquadrato correttamente e anzi è stato dequalificato dal sindaco stesso nel corso dei suoi anni di lavoro". L'Aser fa sapere inoltre che "probabilmente preoccupato per i risvolti mediatici della protesta, il sindaco e la sua maggioranza di centrosinistra (che dovrebbe essere dalla parte dei più deboli e quindi dei licenziati) non solo non hanno espresso parole di solidarietà nei confronti di un dipendente ora senza lavoro, ma si sono anche premurati di vietare fotografie della protesta, intimando la rimozione di striscioni e cartelli".

Per il sindacato si tratta di una "censura vera e propria di una vicenda sulla quale continuiamo a chiedere un intervento concreto (e non solo a parole) del sindaco di Imola e presidente regionale dell'Anci, Marco Panieri, perché in questo Comune un giornalista professionista non è stato inquadrato regolarmente come prevede un protocollo firmato tra Aser, Anci e Ordine regionale dei giornalisti e soprattutto un sindaco (e lo ha dichiarato ieri in Consiglio) continua ad affermare che lui sì ha assunto un giornalista professionista ma per fare tutto tranne che il giornalista".

Infine l'Aser dichiara: "Siamo venuti a sapere che la Giunta ha già impegnato diverse risorse per difendersi in tribunale dalle giuste rivendicazioni del collega (sprecando così altri soldi pubblici) e chiederemo un intervento ufficiale all'Anci, alla Città metropolitana e alle forze politiche che governano questa regione perché non è accettabile che in un Comune di una terra libera e di sani valori come questa si licenzi senza motivazione (neanche ieri sera è stato spiegato) e si cerchi di tenere tutto nascosto".



