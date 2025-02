BOLOGNA, 28 FEB - Arrivata a Ravenna la nave rigassificatrice 'Bw Singapore'. Il natante che batte bandiera del Regno Unito è giunto al largo della della città romagnola, spiega la Guardia Costiera ravennate, dopo cinque giorni di navigazione, proveniente dal porto spagnolo di Cartagena.

Il trasferimento della nave, viene evidenziato, è stato seguito dalla stessa Guardia Costiera dal suo ingresso nelle acque di interesse nazionale e fino a Ravenna. In particolare il dispositivo di sicurezza è stato attivato al largo di Pantelleria, dove la 'Bw Singapore' è stata presa in carico inizialmente dalla motovedetta CP 291 e successivamente dalla Nave Peluso CP 905 e dalla Nave De Grazia CP 420.

La 'Bw Singapore' - acquistata da Snam - entrerà in funzione al terminale approntato a otto chilometri dalla costa al largo di Punta Marina. La nave ha una capacità di rigassificazione continua di circa 5 miliardi di metri cubi e uno stoccaggio di 170mila metri cubi di gas naturale liquefatto. Nell'area sono già state realizzate le infrastrutture necessarie per allacciare il natante alla rete di trasporto gas esistente: il collegamento è composto da un tratto di metanodotto a mare di circa 8,5 chilometri e uno sulla costa completamente interrato, di circa 34 chilometri. Per l'operazione era stato stimato un investimento complessivo da un miliardo, tra la nave ormeggiata a una piattaforma e il collegamento alla rete di trasporto di gas nazionale.

