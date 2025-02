Aggredisce la moglie che lo filma: arrestato in differita

I Carabinieri della Stazione di San Pietro in Vincoli, nel Ravennate, hanno arrestato un 20enne con l'accusa di avere maltrattato la moglie la quale si era rifugiata a casa della madre nella frazione di Ducenta. Ed è da lì che la donna aveva chiamato i soccorsi per lamentare l'aggressione subita qualche ora prima. All'arrivo dei militari, ha riferito di essere vittima di maltrattamenti da parte del consorte da tempo ma di non avere mai denunciato in precedenza le violenze subite. Ha fornito anche i video dell'ultima aggressione subita e le foto ritraenti le lesioni patite in altri episodi precedenti.

Alla luce di quanto accertato, d'intesa con il magistrato di turno, i militari hanno proceduto all'arresto in flagranza differita del 20enne, poi rintracciato a casa sua a Ravenna. Ora si trova in carcere in attesa dell'udienza di convalida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA