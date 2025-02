Nave Humanity 1 in arrivo domenica a Ravenna con 71 migranti

BOLOGNA, 27 FEB - È previsto per domenica 2 marzo, in mattinata, l'arrivo a Ravenna della nave Humanity 1 della ong Sos Humanity che nella notte tra lunedì e martedì ha salvato 71 persone su un gommone nel Mediterraneo. La nave dovrebbe attraccare intorno alle 10 a Marina di Ravenna, alla banchina di Fabbrica Vecchia. La ong ieri aveva denunciato l'assegnazione del "porto sicuro" a "1.611 chilometri dal luogo del salvataggio", distante ben cinque giorni di navigazione. Tra i migranti soccorsi, ha riferito la ong, anche donne, minori, e persone con ferite che dicono di aver subito torture in Libia.

