La notte degli Oscar nei Cinema Pop Up di Bologna

BOLOGNA, 27 FEB - In occasione della cerimonia di premiazione degli Oscar 2025 che si terrà nella notte tra il 2 e il 3 marzo a Hollywood, si rinnova l'appuntamento con l'I Wonder Pictures Osacr Party organizzato dalla casa di distribuzione bolognese I Wonder Pictures con il curcuito Pop Up Cinema Bologna: dal pomeriggio di domenica fino all'alba di lunedì, un'intera giornata dedicata ai film protagonisti degli Oscar 2025, durante la quale ospiti, critici cinematografici e creator digitali si confronteranno e scontreranno tra eventi, anteprime, giochi a premi e live, per poi commentare insieme in diretta la Notte degli Oscar.

Dopo aver celebrato il successo di Everything Everywhere All at Once agli Oscar 2023 e quello di La Zona d'interesse nel 2024, l'Oscar Party 2025 sarà l'occasione per tifare per The Substance di Coralie Fargeat, candidato a ben 5 statuette: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale, miglior attrice protagonista (Demi Moore) e migliori trucco e acconciature.

Alle 15.30 al Pop Up Cinema Arlecchino si terrà l'anteprima di Soundtrack to a Coup d'etat di Johan Grimonprez, candidato al premio Oscar per il miglior documentario, un racconto a più voci a ritmo di jazz e soul. Alle 21 al Pop Up Cinema Medica 4K iniziano i festeggiamenti veri e propri con la proiezione di Revenge, opera prima di Coralie Fargeat, un revenge movie intenso, teso ed emozionante con protagonista l'attrice e modella italiana Matilda Lutz.

Terminata la proiezione, si attenderà l'inizio del Red Carpet e della Cerimonia degli Oscar.

