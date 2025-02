'Intorno ai '70', le collezioni Csac in mostra a Parma

È una sorta di "dissertazione per immagini" sugli anni Settanta la seconda mostra del trittico previsto dalla collaborazione fra Csac-Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell'Università di Parma e Comune di Parma-Assessorato alla Cultura. Dopo la mostra 'Visioni (im)possibili' del 2024, che aveva focus sugli anni Sessanta visti "in chiave Bauhaus", arriva 'Intorno ai '70', un viaggio attraverso ideologie, progetti e linguaggi dalle collezioni Csac che anticipa la tappa finale del percorso, un'indagine sugli anni Ottanta che sarà allestita nel 2026. 'Intorno ai '70: ideologie, progetti, linguaggi nelle collezioni Csac' sarà aperta al primo piano di Palazzo Pigorini dall'1 marzo al 4 maggio.

Curata dalla direttrice di Csac Cristina Casero, docente di Storia dell'arte contemporanea all'Università di Parma, e da Csac in collaborazione con il Comune di Parma, propone un approfondimento su un decennio in cui artisti, fotografi, stilisti, designer e progettisti intercettano le tensioni e i turbamenti sociali, e in senso più ampio culturali, sfociati durante il Sessantotto e interpretano le utopie che attraversano la società civile, dando spesso voce anche al malcontento sempre più diffuso nella società italiana, stretta tra modernità e problemi mai sopiti.

Nelle sale di Palazzo Pigorini dialogano tra loro i lavori di artisti che restituiscono al visitatore un mosaico ricco di suggestioni e spunti di riflessione e che mettono in luce la pluralità di linguaggi visivi che ha attraversato l'Italia degli anni Settanta: dalle fotografie di Mario Cresci e dell'agenzia Publifoto Roma ai bozzetti di Walter Albini, Giorgio Armani, Brunetta e Krizia, dalle icone del design di Achille Castiglioni, Alessandro Mendini, Roberto Menghi, Alberto Rosselli e Ettore Sottsass Jr alla satira di Alfredo Chiappori e Felis, fino alle opere di Enrico Baj, Emilio Isgrò, Ugo La Pietra, Mimmo Rotella, Mario Schifano e Emilio Vedova.



