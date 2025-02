In arrivo a Ravenna la nave rigassificatrice Bw Singapore

BOLOGNA, 27 FEB - Arriverà domani 28 febbraio a Ravenna la nave rigassificatrice 'BW Singapore' - acquistata da Snam - che entrerà in funzione, nelle prossime settimane, ad otto chilometri dalla costa al largo di Punta Marina. La nave ha una capacità di rigassificazione continua di circa 5 miliardi di metri cubi e uno stoccaggio di 170mila metri cubi di gas naturale liquefatto. Nell'area verranno realizzate le infrastrutture necessarie per allacciare il natante alla rete di trasporto gas esistente: il collegamento sarà composto da un tratto di metanodotto a mare di circa 8,5 chilometri e uno sulla costa completamente interrato, di circa 34 chilometri.

Per l'operazione era stato stimato un investimento complessivo da un miliardo, tra la nave ormeggiata ad una piattaforma e il collegamento alla rete di trasporto di gas nazionale.

Sul rigassificatore "siamo in prossimità dell'avvio - aveva osservato due settimane fa l'amministratore delegato di Snam, Stefano Venier intervenuto ad un convegno sull'energia proprio a Ravenna - alla fine di febbraio arriverà la nave dopodiché potremo cominciare i test e completare la fase di predisposizione e contiamo nel mese di aprile di renderlo disponibile. Da quel momento in poi - aveva aggiunto - dovrebbero cominciare ad arrivare delle navi commerciali per scaricare il gas e diventare pienamente operativo".

Ieri, intanto, è giunto il via libera del Comune di Ravenna al progetto di rinaturalizzazione che sarà realizzato da Snam nell'ambito degli accordi sul rigassificatore con un intervento che trasformerà 80 ettari di terreni agricoli in un'area naturale, con boschi, siepi, prati e habitat costieri.

L'investimento previsto, sempre a carico di Snam, è di circa 8,9 milioni. I lavori dovranno essere completati entro un anno dall'entrata in funzione dell'impianto di rigassificazione. Una volta terminato il periodo di gestione iniziale da parte di Snam, fissato in tre anni, l'area rinaturalizzata diventerà di proprietà comunale.



