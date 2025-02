Aggressione nel Reggiano, denunciati cinque giovani

REGGIO EMILIA, 27 FEB - Cinque giovani, di cui quattro minorenni, sono stati denunciati per lesioni e minacce aggravate in concorso per aver aggredito a calci e pugni un coetaneo minorenne. È successo in un parco pubblico di Correggio, nella Bassa reggiana. L'origine dei fatti risale a una sera dell'autunno scorso, a distanza di mesi i presunti responsabili - di età compresa tra i 15 e i 18 anni e tutti residenti in provincia di Reggio Emilia - sono stati identificati e denunciati alla procura reggiana e alla procura del tribunale dei minori di Bologna dai carabinieri di Correggio.

La vittima si trovava insieme alla fidanzata e ad alcuni amici, quando si è scatenata una discussione con un gruppo di cinque ragazzi. L'alterco è sfociato in violenza. La vittima è stata prima spinta, fatta cadere su una panchina e poi aggredita. Gli aggressori sono poi fuggiti.

Il ragazzino ha dovuto ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso, dal quale è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Poi, il giorno successivo, è andato in caserma insieme ai genitori a denunciare l'accaduto. Da qui sono scattate le indagini che hanno portato a individuare i presunti autori.

