Ricerca e satelliti in aiuto dei campi alluvionati nel Ravennate

Ripristinare la fertilità del suolo dopo le terribili alluvioni del maggio del 2023 e poi anche del settembre del 2024, che hanno distrutto i campi nel Ravennate, passando attraverso lo studio dei dati del territorio, la classificazione del suolo e il supporto dei dati satellitari. A supporto degli agricoltori romagnoli e dei tecnici italiani anche ricercatori dell'Università californiana UC Davis.

L'obiettivo è quello di fornire strumenti concreti agli agricoltori per poter ridare vita alle coltivazioni, soprattutto seminativi, orticole, frutticole e vigneti, migliorandone le caratteristiche chimiche e l'ossigenazione, e rilanciare coltivazioni e produzioni.

Dopo lo studio iniziale dell'effetto dei cambiamenti climatici, e dopo la mappa dei diversi livelli di intensità di impatto, è partita la terza fase del progetto che provede il confronto dei dati. Una volta validati, questi risultati aiuteranno gli esperti a fornire nuove strategie e pratiche.

La ricerca è frutto dell'accordo tecnologico tra Timac Agro Italia (riferimento nel settore della nutrizione vegetale) e l'Università americana Uc Davis. Progetto scaturito dalle collaborazioni con il Consorzio Agrario di Ravenna, e Apimai Ravenna, l'associazione che raduna gli Agromeccanici della Romagna e parte del Bolognese, e che si è avvalso del supporto scientifico del Centro Mondiale dell'Innovazione di Groupe Roullier a Saint Malo, in cui rientra Timac Agro Italia.

Dai dati raccolti risulta che le aree principalmente colpite sono aree arabili non irrigate (seminativi e orticole) per oltre 18mila ettari del totale di quelle impattate dall'alluvione; 5.420 di aree con cicli colturali misti. Su queste aree, il totale degli ettari colpiti dall'alluvione per gli eventi del 2023 e del 2024 è di quasi 24mila ettari, di cui 17.320 solo nel 2023. Il livello di impatto è stato calcolato su una scala che va da 1 a 3: 13.564 ettari hanno avuto la classe di impatto 1; 7.677 ettari classe 2 e 2.306 ettari di impatto 3. Le aziende agricole attive nel Ravennate ammontano ad oggi a seimila unità, di cui il 3,6% è rappresentato da imprese giovanili.

"Una partnership - afferma Pierluigi Sassi, ad di Timac Agro Italia - che si pone l'obiettivo di ripristinare la produttività di un importante comprensorio agricolo del Paese non solo per il valore espresso dal suo tessuto socioeconomico ma anche per la capacità di resilienza che ha dimostrato".



