La Notte Rosa anticipa la festa al 20-22 giugno

Il ventesimo anniversario della Notte Rosa, il principale evento estivo della Romagna, anticipa per la prima volta l'appuntamento al penultimo weekend di giugno. Durante la riunione odierna del Consiglio di amministrazione e della cabina di regia di Visit Romagna è stata presentata l'edizione 2025 della manifestazione che si terrà dal 20 al 22 giugno in occasione del solstizio d'estate, segnando simbolicamente l'inizio della stagione turistica in Romagna.

Il programma prevede come al solito una varietà di iniziative, dai concerti all'alba alle attività di benessere, dalla danza sportiva agli spettacoli per bambini, spaziando fra i generi musicali pop, jazz, folk e indie. Ad arricchire il palinsesto ci saranno anche eventi enogastronomici e sportivi.

Il claim della nuova edizione è 'Hit's Summer'. "Con HIT'S si intendono non solo la musica e le canzoni, ma tutte le eccellenze dell'estate in Romagna, dal food allo sport al mare.

'Hit's Summer' diventa un contenitore che celebra tutto ciò che rende la Romagna unica", ha dichiarato il produttore musicale Claudio Cecchetto, ambassador dell'ente turistico.

L'obiettivo è trasformare la Notte Rosa nel vero inizio dell'estate italiana. "La Notte Rosa è il nostro evento di sistema più rappresentativo, l'emblema di una Romagna che accoglie, che fa divertire e che sa emozionare - ha dichiarato il presidente di Visit Romagna e sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad -. Quest'anno vogliamo rilanciare ancora con più forza il nostro messaggio di energia e positività, trasformando la Notte Rosa nella grande festa di inizio estate".



