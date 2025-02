F1: test Bahrain, Mclaren Norris davanti, quarta Ferrari Leclerc

E' della McLaren di Lando Norris il miglior tempo nella prima giornata di test della Formula 1 in Bahrain in vista del via della stagione il 16 marzo in Australia con il Gp di Melbourne. Il pilota inglese ,in 1'30''430, ha preceduto la Mercedes di George Russell (+0''157) e la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen (+0''244). Quarta la Ferrari di Charles Leclerc (+0''448) davanti alla Williams dell'ex compagno di squadra Carlos Sainz (+0''525).

Alla fine della giornata il tempo dell'altro ferrarista Lewis Hamilton che ha girato solo al mattina è il 12/o complessivo (+1''404).

A causa di un blackout al circuito di Sakhir, la sessione di test è stata prolungata di un'ora per permettere ai team e ai piloti di proseguire il collaudo.



