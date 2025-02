Attacco hacker filorussi al sito del Comune Reggio Emilia

Un attacco informatico da parte di hacker filorussi ai danni del Comune di Reggio Emilia si è verificato stamattina intorno alle 7.

A rivendicarlo il gruppo 'NoName057' che già avevano colpito in passato i siti web di Regione Marche e Regione Molise oltre ad altri Comuni in giro per l'Italia. "Tuttavia - recita una nota stampa del municipio di Reggio Emilia - le difese hanno tenuto: nessun accesso improprio o furto di dati, ma solo problemi per la consultazione del sito che per qualche ora non è risultato essere accessibile".

Si è trattato di un attacco di tipo 'Ddos (Distributed Denial of Service)'. "In pratica, una serie di computer sparsi per il mondo ha iniziato a bombardare il server che ospita il sito comune.re.it con un traffico abnorme, decine di volte superiore al normale traffico quotidiano, causando l'intasamento del server - continua il Comune - Il personale del servizio Sistemi informativi, una volta riscontrato il problema, ha iniziato un esame delle cause, arrivando quindi a determinare che il problema era dovuto al sovraccarico anomalo, a sua volta dovuto ad un attacco esterno". "Poiché le richieste non provenivano da un singolo indirizzo Ip (ovvero da un singolo computer sulla rete internet), ma provenivano appunto da diverse parti del mondo e cambiavano in continuazione, è stato necessario bloccare tutta una serie di indirizzi impedendo loro di contattare i server del Comune. Questa operazione di 'blocco' si è conclusa intorno alle 11.30, quando il sito del Comune è tornato in piena efficienza e accessibilità. Pur essendosi trattato a tutti gli effetti di un attacco informatico, non risulta esserci stato nessun accesso non autorizzato alla rete comunale, alle banche dati e ad applicativi con dati sensibili", conclude il Comune di Reggio Emilia.



