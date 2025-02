Vittime adescate sui social e rapinate, tre arresti a Piacenza

PIACENZA, 25 FEB - Attiravano le vittime sui social per degli incontri e poi le rapinavano: tre giovani sono stati arrestati a Piacenza dai carabinieri. "La banda, dopo averle minacciate, costringeva le vittime a consegnare denaro o oggetti di valore - spiegano i carabinieri in una nota - Il loro modus operandi era quello di adescare le vittime su piattaforme social dedicate a incontri occasionali e attirarle in luoghi appartati dove, forti della superiorità numerica e armati di coltelli, le rapinavano".

Sono due gli episodi contestati a una banda di giovani, di cui tre arrestati la mattina di sabato 22 febbraio dai carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d'Arda, su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Piacenza. Si tratta di tre italiani tra i 19 e i 31 anni. In entrambe le circostanze, al momento dell'incontro era scattata una vera e propria imboscata. I carabinieri hanno denunciato a piede libero anche altri due complici. Durante le perquisizioni sono stati trovati nelle rispettive abitazioni anche coltelli e una pistola giocattolo priva del tappo rosso.

