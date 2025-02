Pnrr: in E-R il 92,7% dei progetti in fase esecutiva

La Regione Emilia-Romagna è la prima regione in Italia nell'avanzamento delle opere pubbliche finanziate dal Pnrr a titolarità delle Regioni, con il 92,7% dei progetti già in fase esecutiva. Lo ha detto l'assessore al bilancio Davide Baruffi che, in commissione consiliare, ha fatto il punto dell'impiego dei 3,6 miliardi di fondi europei e nazionali previsti per il periodo 2021-2027, cui vanno aggiunti i 12 miliardi di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Baruffi ha citato un'elaborazione di Svimez su dati Regis relativi allo scorso dicembre.

"Abbiamo intenzione di investire tutte le risorse disponibili per centrare tutti gli obiettivi prioritari del mandato - ha detto - dalla transizione ecologica al sostegno per l'occupazione, dallo sviluppo rurale ai servizi sociali. C'è particolare attenzione alla montagna e alle aree interne, cui destiniamo almeno il 10% dei fondi europei. Per raggiungere questo scopo è fondamentale la nostra capacità di cofinanziare i progetti: avere nel nostro bilancio il 18% delle disponibilità economiche vuol dire intercettare il restante 82% delle risorse europee per realizzare tutti gli investimenti necessari.

Spendere fino all'ultimo centesimo a nostra disposizione vuol dire sostenere investimenti ed economia in una fase difficile per il Paese e rafforzare i servizi per migliorare le condizioni di vita delle nostre cittadine e cittadini".



