Nuova nave ibrida Grimaldi su rotta Catania-Brindisi-Ravenna

Entra in servizio questo mese sulla tratta Catania-Brindisi-Ravenna la nuova nave ro-ro Eco Salerno del gruppo Grimaldi, tredicesima motonave delle quattordici del gruppo 'Green generation' della Grimaldi con una capacità di 7.800 metri lineari rotabili. E' 'ibrida': e quando entra nei porti ha la possibilità di staccare i motori e di andare in elettrico.

La motonave è stata presentata nel porto di Catania alla presenza dell'executive manager del Grimaldi group, Eugenio Grimaldi, del segretario generale dell'Autorità portuale del mare della Sicilia Orientale, Attilio Montalto, e del comandante della direzione marittima di Catania, il contrammiraglio Antonio Ranieri.

Unità ultramoderna la motonave appartiene alla classe ro-ro più grandi al mondo con una capacita doppia rispetto a quelle impiegate dal gruppo. Offre una efficienza raddoppiata non soltanto a livello di carico, ma anche per consumi. E' dotata di tecnologie di ultima generazione per quanto riguarda l'efficienza energetica perché ha mega-batterie che si ricaricano durante la navigazione e 350 metri quadrati di pannelli solari, tecnologie che permettono di raggiungere l'obiettivo della 'zero emission in port'.

"Noi siamo molto legati al porto di Catania - ha detto Eugenio Grimaldi - dove abbiamo iniziato nel 2006. Sicuramente lo sviluppo del suo porto è stato centrale per le autostrade del madre. Noi qui abbiamo investito con le unità che trasportavano 120 camion, siamo arrivati poi a 250 e ora eccoci ad oggi con le navi eco, che possono trasportare più di 520 camion in un unico viaggio con una riduzione di quasi il 40 per cento rispetto al 'tutto strada'. Questo è stato possibile grazie ai nostri amici, che hanno investito sul gruppo Grimaldi".

"Il trasporto mondiale avviene per l'80 per cento via mare - ha aggiunto Grimaldi - e quello che è importante far sapere è che il trasporto marittimo inquina solo il 2 per cento di tutto il trasportato mondiale. Il mondo della navigazione è molto attivo per quanto riguarda l'ecosostenibilità e noi come gruppo abbiamo raggiunto con 20 anni di anticipo quelli che sono gli obiettivi delle normative europee e mondiali per la riduzione delle emissioni".



