De Pascale, 'servono più muscoli per difendere l'Italia'

Servirebbe "un atteggiamento più muscolare nel difendere in questo momento gli interessi del nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a margine dell'ultima giornata di Slow Wine Fair e Sana Food a Bologna.

"È chiaro che c'è preoccupazione per tutto quello che riguarda il mercato agroalimentare emiliano romagnolo - ha aggiunto de Pascale - noi siamo i principali protagonisti dell'export italiano e le dinamiche internazionali sono molto preoccupanti".

Per il governatore dell'Emilia-Romagna "non è accettabile l'atteggiamento di chi, come in questo momento, il presidente Trump, fa i conti della bilancia commerciale senza guardare a quello che ha fatto l'Italia negli ultimi due anni. Gli impatti di quelle delle scelte che ha fatto anche il nostro Paese rispetto agli approvvigionamenti energetici dalla Russia hanno messo in gravissima crisi tutto il nostro settore produttivo, anche una parte del settore agroalimentare che oggi si dovrebbe vedere penalizzato proprio nei mercati americani che, diciamocelo, sono quelli che hanno un po' guidato questa strategia internazionale. Ora, se cambi strategia, ti devi anche far carico di rispettare quelli che hanno lavorato con te e che hanno pagato il prezzo più elevato e siamo stati indiscutibilmente noi", chiarisce de Pascale.

Servono "a livello europeo strategie corrette in termini di valorizzazione del prodotto", conclude de Pascale facendo riferimento ad un uso responsabile del vino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA