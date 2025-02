Alluvione: 2,5 milioni per le famiglie evacuate nel 2024

Gli emiliano-romagnoli che lo scorso autunno furono costretti a lasciare le proprie abitazioni a causa degli eventi alluvionali (che si verificarono dal 17 ottobre in poi) potranno richiedere un contributo economico. A disposizione ci sono risorse per due milioni e mezzo, fondi stanziati dal Governo e previsti nel piano degli interventi predisposto dalla Regione. Le richieste si potranno presentare al proprio Comune di residenza entro il 31 marzo.

"Arrivano finalmente le risorse per il sostegno attivo alla popolazione: chiunque sia stato costretto ad abbandonare la propria abitazione non verrà lasciato solo - afferma Manuela Rontini, sottosegretaria alla presidenza con delega alla Protezione civile - Il nostro primo pensiero è proprio per le persone: conosciamo bene la sofferenza, la preoccupazione di chi ha dovuto andarsene, ed è per loro che vogliamo assicurare, garantire, un cambio di passo nella gestione di queste emergenze".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA