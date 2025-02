Sciopero Tpl a Bologna, adesione stimata all'80%

BOLOGNA, 24 FEB - È stimata intorno all'80% a Bologna l'adesione allo sciopero nazionale di 24 ore del Tpl proclamato dall'Unione sindacale di base. Bus e servizi Tper non garantiti fino alle 16.30 e poi dalle 19.30 fino al termine del servizio. Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al 'Marconi Express', la navetta su rotaia che dalla stazione porta in aeroporto, il cui servizio potrebbe non essere garantito nel corso dell'intera giornata. Un lunedì di disagi per gli spostamenti e di traffico congestionato. Oltre ai numerosi cantieri in città, sono in vigore anche le misure emergenziali anti smog, per cui fino alle 18.30 c'è lo stop dei veicoli più inquinanti, fino ai diesel euro 5 compresi.

