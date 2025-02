Raid vandalico, chiusa una scuola media a Bologna

BOLOGNA, 24 FEB - Vetri rotti, aule imbrattate con vernice spray, porte divelte e computer danneggiati. E' il raid compiuto nel fine settimana alla scuola secondaria di primo grado Testoni in via Di Vincenzo, a Bologna, scoperto questa mattina dal personale scolastico. I danni hanno reso necessaria la chiusura provvisoria dell'istituto e gli alunni sono stati rimandati a casa.

"Si sono verificati gravi atti vandalici che hanno costretto alla chiusura del plesso - ha scritto l'assessore alla scuola del Comune di Bologna Daniele Ara - dalle 8 di questa mattina ci siamo attivati per collaborare al ripristino della scuola che speriamo di poter riaprire già domani".

L'assessore spiega che l'istituto ha già fatto denuncia: "Siamo vicini alla comunità scolastica, occorre reagire immediatamente a questo grave atto, individuando i responsabili e ripristinando le attrezzature danneggiate o sottratte. Siamo sicuri che le forze dell'ordine effettueranno le indagini necessarie. Un ringraziamento a tutto il personale della Scuola impegnato in queste ore." Sul posto in mattinata è intervenuta anche la polizia, per un sopralluogo. A quanto si apprende, oltre agli atti vandalici sarebbero state rubate alcune apparecchiature informatiche.

