La serie animata 'Le 3 moschettiere' dall'1 marzo su Rai Gulp

"Le 3 Moschettiere", eroine declinate al femminile dei celebri protagonisti del romanzo di Alexandre Dumas, diventano una serie animata targata Palomar che ha scelto Bologna come nuova casa per il suo dipartimento di animazione. Le puntate in Italia saranno trasmessa da oggi su Raiplay e dal prossimo primo marzo su Rai Gulp. Diretta da Stéphane Mit, la serie racconta le avventure di tre giovani ragazze - più una quarta intraprendente - dallo spirito libero, esuberante, coraggioso e leale, che combattono le ingiustizie e si oppongono a tutti coloro che mettono in pericolo il regno di Francia e la vita del suo giovane sovrano. Giustiziere con una identità segreta, sventano complotti, affrontano nemici e trionfano sulle avversità usando i nomi D'Artagnan, Athos, Porthos e Aramis.

Palomar, una delle case di produzione cinetelevisive più importanti d'Italia, sceglie l'Emilia-Romagna per il proprio dipartimento di animazione. I nuovi studi di Palomar Animation sono stati messi a disposizione della Cineteca e sono stati inaugurati oggi.

La serie, per tutta la famiglia, composta da 52 episodi da 13 minuti, è molto vivace e divertente, come hanno dimostrato le risate dei tanti bambini presenti questa mattina all'anteprima dei primi due episodi al Cinema Europa di Bologna.



