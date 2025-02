La Casa dell'Ortolano si apre alla città di Ferrara: il recupero e la valorizzazione della corte colonica nel vallo delle Mura sud saranno presentati sabato 8 marzo, con visite guidate tutto il giorno per far conoscere a cittadini e imprese i risultati dell'intervento, che ha interessato un'area di 3.250 mq con un costo totale di 3 milioni di fondi comunali.

La Casa sarà sede di un nuovo polo turistico e ricettivo, incentrato prevalentemente sul cicloturismo e sulla sostenibilità ambientale: un 'balcone che si affaccia sulle Mura' con quattro mini alloggi per cicloturisti e non, oltre a un bistrot che ospiterà una cinquantina di coperti, e una sala polivalente al piano superiore. Il complesso sarà arricchito con spazio per pic-nic, pergolato e orti didattici che verranno utilizzati per iniziative di valorizzazione dei prodotti gastronomici locali. Sarà presente anche un deposito e noleggio bici e bagni pubblici. Le strutture saranno fruibili a seguito di una gara per gestione dell'area.

Il recupero architettonico dei due fabbricati ha voluto mantenere il più possibile l'identità e il carattere rurale dei luoghi: "Recuperare queste strutture, che altrimenti sarebbero andate perse nel degrado, non è solo un'azione architettonica, ma in maniera più ampia un'operazione sociale e identitaria", commenta il sindaco Alan Fabbri. "Quella che era anticamente una corte rurale a ridosso delle antiche Mura, già evidenziata nella carta topografica di Ferrara del 1850, diventerà ora un'attrazione turistica e didattica. Un'operazione che tutela il nostro passato e intende creare nuovi posti di lavoro".



