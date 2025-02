Intrappolati nell'auto in fiamme sull'A21, salvati

Due persone, a bordo di un'auto in panne che poi prende fuoco, sull'A21 (km 206, direzione Piacenza, in territorio di Cremona) sono state salvate grazie all'intervento dei carabinieri. Proprio in quel momento infatti stava passando una pattuglia di Serravalle Scrivia (Alessandria), di rientro da un servizio a Vicenza.

I tre militari hanno subito soccorso le persone sulla macchina, che, agitate, non riuscivano a scendere. Dopo averle messe in sicurezza, con l'estintore in dotazione all'auto di servizio, hanno poi tentato di sedare le fiamme. Hanno, quindi, recuperato altri due estintori da un camion, che si è fermato per il fumo in strada, un quarto e un quinto da un addetto alla viabilità di Autostrade per l'Italia.

Sono infine arrivati i Vigili del Fuoco, a estinguere definitivamente l'incendio. Marito e moglie sono salvi. I carabinieri hanno accusato lievi malori (tosse, cefalea, vertigini) per i fumi inalati, ma stanno comunque bene.



