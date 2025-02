Il duo pianistico Prosseda Ammara apre 'Conoscere la Musica'

Considerata rassegna cult negli anni Settanta e Ottanta, con lunghe code di ragazzi davanti alla Sala Bossi del Conservatorio Martini di Bologna, il ciclo di concerti da camera "Conoscere la Musica" venne prima assorbita nella programmazione del Teatro Comunale e poi soppressa. Rinata nel '95 ad opera di un gruppo di volenterosi e intitolata al suo fondatore Mario Pellegrini, la nuova serie di Conoscere la Musica compie trent'anni e si presenta con un cartellone di 24 appuntamenti al via il 26 febbraio e fino al 26 novembre.

Ad aprire il ciclo primaverile, alle 20,30 nel luogo solito della Sala Biagi del quartiere Santo Stefano, i pianisti Roberto Prosseda e Alessandra Ammara, marito e moglie, impegnati in un programma dedicato a Muzio Clementi (la Sonata Op. 12 N. 5 per 2 pianoforti), di Mendelssohn (la Sonata in re maggiore e Scherzo, Intermezzo e Notturno dal Sogno di una notte di mezza estate), di George Gershwin (la celebre Rhapsody in Blue) e di Aldo Clementi (la Barcarola su Tema di Mendelssohn e il Madrigale 2 per due pianoforti).

La presenza nella Sala Biagi di due pianoforti a coda consentirà di ascoltare altri eccellenti duo, come quello formato da Carlo Balzaretti e Giuseppe Modugno con il commento del filosofo Massimo Donà il 19 marzo (musiche di Érik Satie in occasione del centenario della morte).

"Ogni anno valorizziamo gli interpreti di strumenti non molto frequentati - ha spiegato il direttore artistico Alberto Martelli, alla presentazione - Quest'anno abbiamo puntato sul clarinetto e l'arpa: per il clarinetto abbiamo scelto un giovane vincitore di concorsi internazionali, Jonathan Leibovitz (il 5 marzo in duo con Monserrat Bravo in musiche di Schumann, Ligeti, Skalkottas, Bartók, Feidman, Harrel/Tarras e Kovacs) e il primo clarinetto dei Baseler Symphoniker, l'italiana Rossana Rossignoli che si esibirà in trio con Francesco Maria Navelli al pianoforte e Tiziano Guerzoni al violoncello (il 26 marzo in musiche di Debussy, Lutoslavski, Poulenc e Brahms). Per l'arpa Emanuela degli Esposti in duo con l'oboista Marino Bedetti il 7 maggio con musiche di Marcello, Rossini, Donizetti, Rota, Montanaro, Zitello, Bocedi, Morricone e Piazzolla".

La rassegna proseguirà come di consueto con i concerti nelle ville e nei castelli del bolognese e con la sezione autunnale.





