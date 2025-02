Da Edison nuova operazione di bunkeraggio nel Mar Adriatico

Edison ha portato a termine un rifornimento di gas naturale liquefatto (Gnl) per la nave da crociera Mein Schiff Relax della compagnia Tui Cruises nel porto di Trieste.

Con questa operazione Edison rafforza la sua presenza nel mercato del bunkeraggio di Gnl in Italia. Il rifornimento della nave segue altri rifornimenti ship-to-ship svolti dalla società energetica di Foro Buonaparte nel corso del 2024 nel Mare Adriatico.

Il bunkeraggio di Gnl è stato eseguito tramite l'impiego della nave metaniera da 30.000 metri cubi Ravenna Knutsen, asset strategico della catena logistica integrata realizzata da Edison per lo Small Scale Lng. Questa operazione conferma il "crescente ruolo strategico del mare Adriatico per l'approvvigionamento e rifornimento di combustibili alternativi per il settore marittimo", spiega una nota.

Dal 2021, infatti, il gruppo Edison si è posizionato strategicamente su tutta la catena del valore dello small scale Gnl, realizzando la prima catena logistica integrata finalizzata alla sostenibilità dei trasporti stradali e marittimi. Grazie ad una nave metaniera (Ravenna Knutsen) e la costruzione di un deposito costiero di Gnl da 20.000 metri cubi a Ravenna, Edison è in grado di rifornire sia bunker vessels che autobotti.

Edison è uno dei "principali attori della sicurezza degli approvvigionamenti gas in Italia, in virtù di uno dei portafogli long-term tra i più ampi e diversificati del Paese, con contratti di importazione dal Qatar, Libia, Algeria, Azerbaijan, Usa e la gestione di una flotta di 3 navi dedicate al trasporto del Gnl", conclude la nota.



