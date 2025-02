Capotreno aggredito da una banda di ragazzi senza biglietto

Ancora un capotreno aggredito, "assalito da una gang di ragazzi senza biglietto" e trasportato in ospedale. A dare notizia dell'episodio avvenuto in provincia di Bologna, nei pressi della stazione di San Giovanni in Persiceto, è il sindacato Fit-Cisl È intervenuta la Polizia e la vicenda, continua la Cisl, è stata preceduta in mattinata da un altro fatto analogo in provincia di Prato, a Vaiano, dove vittima è stata una capotreno.

"Non ci stancheremo mai di chiederlo: insieme all'ovvio rafforzamento dei presidi di sicurezza, accedere ai binari delle stazioni, e quindi salire sul treno, deve essere consentito solo a chi ha il biglietto. Per questo bisogna istallare i tornelli, e con essi anche porte che si aprono solo se si inserisce il codice del biglietto. Cambiamenti che in alcuni casi vanno a interessare anche le strutture delle stazioni e che di conseguenza richiedono necessariamente un impegno comune, preciso e programmato", ha detto Aldo Cosenza, segretario generale della Fit Cisl Emilia-Romagna.



