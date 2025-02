Si apre a Bologna il salone del bio Sana, insieme a Slow wine

Si è aperta a Bologna l'edizione 2025 di Sana Food, la fiera del biologico, a braccetto con Slow Wine fair, il salone del vino promosso da Slow food. La sessione inaugurale ha visto alternarsi sul palco rappresentanti istituzionali, la presidenza di BolognaFiere, degli enti e delle associazioni di categoria e no profit.

Le due manifestazioni sono pensate come un hub di confronto e di crescita per tutti gli addetti ai lavori. Confermata, grazie al supporto di Ice, la presenza di almeno 300 buyer esteri, il 50% in più della passata edizione di Slow Wine Fair, con una partecipazione molto ampia dal Nord Europa e dal Nord America.

"Ringrazio Slow Food e FederBio e i team delle due manifestazioni - dice il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari - per aver saputo lavorare assieme nel segno dell'innovazione. Quando il mercato e i canali di distribuzione cambiano, anche le fiere devono saper cambiare. Abbiamo deciso questo nuovo format perché Slow Wine Fair e Sana Food sono pensati entrambi per il mondo della ristorazione fuori casa, due fiere delle quali sono protagonisti i vini e i cibi di qualità, sostenibili e sani, prevalentemente biologici. Abbiamo promosso questo progetto nell'intento di offrire un'opportunità a un mercato in cui l'origine degli alimenti, la qualità e il benessere delle persone e degli animali, come pure la tutela dell'ambiente, siano centrali per produttori e consumatori".





