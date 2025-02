Parte da Bologna la catena di preghiera per Papa Francesco

È partita da Bologna la catena di preghiera promossa dalla Conferenza episcopale italiana per la salute di papa Francesco. L'iniziativa è cominciata con un rosario, guidato dal vescovo di Bologna e presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, nella basilica di San Domenico, al quale si sono uniti numerosi fedeli. L'invito dei vescovi è quello di organizzare, da domani, tante iniziative analoghe nelle chiese italiane.

"Ci riuniamo in preghiera - ha detto Zuppi - per affidare alla Vergine madre Papa Francesco e lo facciamo con tanto affetto e riconoscenza, in questo momento di prova e di sofferenza. Nei prossimi giorni le chiese in Italia si ritroveranno in tanti modi, per intercedere con Maria per la guarigione del papa. Certamente farà piacere a Papa Francesco che insieme a lui ricordiamo tutti i malati, soprattutto quelli di cui nessuno si ricorda".



