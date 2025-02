Alluvione: completata la copertura del torrente Ravone a Bologna

BOLOGNA, 22 FEB - Sono terminati i lavori di copertura del torrente Ravone, nella zona di via Andrea Costa, a Bologna, dove nello scorso autunno l'acqua ruppe e sfondò in superficie, causando danni ingentissimi in una delle aree più popolate del capoluogo emiliano. Il cantiere, portato avanti dai tecnici dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, di concerto con il Comune di Bologna, è stato chiuso con un mese di anticipo rispetto ai tempi previsti. Lo comunica la Regione. Completati anche alcuni lavori di ricostruzioni di un solaio e un muro, sfondati dall'acqua, in via Brizio.

"Come Regione, avevamo preso l'impegno, lavorando insieme al Comune e alla Città metropolitana, ad agire il prima possibile negli interventi di ripristino a Bologna - afferma Manuela Rontini, sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile - Accelerare è importante, anche rassicurare chi abita e lavora in quella zona, il cui disagio è comprensibile. Si tratta solo di un primo passo, vogliamo continuare a intervenire velocemente, a partire dalle riparazioni delle rotture del Ravone, in attesa degli esiti dello studio idraulico sull'intera asta del torrente". Sono in corso di progettazione altri interventi di riparazione.

