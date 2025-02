Rimini celebra anni '80 di Tondelli con un concerto dei CCCP

RIMINI, 21 FEB - I libri di Pier Vittorio Tondelli, lo scrittore che più di altri ha saputo fare luce sui tumultuosi anni Ottanta, tra eccessi, azzardi, fame di vita, si incrociano a Rimini con i dischi dei CCCP, uno dei gruppi punk rock tra più influenti di quel periodo, costantemente in viaggio tra avanguardia estrema e legame con la tradizione, tra Berlino e l'Emilia. Giovedì 24 luglio Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur - accompagnati dalla band composta da Luca Alfonso Rossi, Ezio Bonicelli, Simone Filippi, Simone Beneventi e Gabriele Genta - saranno in piazzale Fellini per un concerto che rappresenterà uno degli appuntamenti clou del calendario di iniziative che la città romagnola dedicherà a Tondelli (1955-1991), a ottant'anni dalla nascita e a 40 anni dall'uscita del romanzo "Rimini", che fu presentato al Grand Hotel il 5 luglio 1985.

Per omaggiare lo scrittore e il suo immaginario, ma soprattutto per raccontare un decennio riscoperto non sono nelle sue contraddizioni e nei suoi estremi, ma per i segni indelebili che ha lasciato nella società e nella cultura contemporanea, il Comune di Rimini ha in programma appuntamenti e proposte che si snoderanno per tutto l'anno, tra musica, cinema, letteratura, incontri. I CCCP-Fedeli alla linea - dopo la mostra "Felicitazioni! CCCP-Fedeli alla linea 1984-2024", dopo il "Gran Gala Punkettone di parole e immagini", le tre date all'Astra Kulturhaus di Berlino con il concerto "CCCP in DDDR" e l'uscita dell'album inedito "Altro Che Nuovo Nuovo", torneranno sui palcoscenici outdoor italiani per un'"ultima chiamata" con un tour (prevendite da lunedì 24 febbraio) che partirà il 30 giugno dal Circo Massimo di Roma e che, oltre a Rimini, toccherà Legnano (Milano) il 3 luglio, Napoli l'8, Bari il 12, Piazzola sul Brenta (Padova) il 18 e Taormina il 30 luglio.

