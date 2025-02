Michelangelo Pistoletto candidato a Premio Nobel per la Pace

Michelangelo Pistoletto è stato ufficialmente candidato al Premio Nobel per la Pace 2025. La sua candidatura, annunciata pubblicamente il 21 febbraio alla Galleria Alberoni- nella Sala degli Arazzi a Piacenza - rappresenta un riconoscimento internazionale per il suo straordinario impegno a favore della pace, della giustizia sociale e della responsabilità collettiva.

Presentata da Associazione Gorbachev Foundation e sostenuta da Nobel Italia, la candidatura è stata accolta dal Comitato norvegese per i Nobel a Oslo e si fonda sull'intuizione di Pistoletto di considerare l'arte come uno strumento fondamentale di prevenzione.

"La candidatura per il Premio Nobel per la Pace non la vedo come un riconoscimento personale per ciò che ho fatto finora, ma come impegno per il lavoro futuro. L'arte deve assumere una posizione propulsiva di un cambiamento radicale che porta un concetto di umanità condiviso, responsabile e di pacifica autocertificazione di intelligenza. Non so se arriveremo alla pace, ma già il fatto di lavorarci mi fa sentire meglio" dice Michelangelo Pistoletto.

Il Terzo Paradiso, una rielaborazione del segno matematico dell'infinito, introduce un terzo cerchio centrale che rappresenta la sintesi tra natura e artificio e viene ripristinata attraverso un processo di trasformazione sociale e umana. Pistoletto applica questo principio non solo all'arte, ma alla vita stessa, invitando a riconoscere che ogni opposizione - tra uomo e natura, tra individuo e società, tra tradizione e innovazione - può diventare un'opportunità, invitando a superare le divisioni e a riconoscere l'interconnessione di tutte le cose. In questo senso è un appello radicale alla pace. La spiritualità è vista come una forza unificante, capace di trascendere le differenze e di creare un senso di appartenenza universale, in cui l'arte diventa il linguaggio comune di un'umanità riconciliata.

"Per me la cultura della pace c'è in tutte le attività artistiche - poste sempre in relazione a tutti gli ambiti della vita sociale - che ho personalmente sviluppato, dai Quadri specchianti all'esperienza all'Accademia di Vienna fino alla nascita di Cittadellarte. Non è necessario utilizzare la parola 'pace' in ogni progetto, ma agire in modo che si realizzi veramente lavorando a un progresso pacifico costante, esteso globalmente attraverso ogni ambito del tessuto sociale" afferma Pistoletto. Il 29 aprile 2025 è in uscita per Marsilio 'Spiritualità', il libro in cui Pistoletto dialoga con Antonio Spadaro di arte, fede e creatività, curato da Francesco Monico.





