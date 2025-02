Liste d'attesa, il punto dell'assessore Fabi a 'Risposte'

Sanità, le liste d'attesa il problema che più pesa sulle persone: il piano straordinario della Regione. Sono gli argomenti su cui fa il punto l'assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi intervistato nel nuovo episodio del format tv "Risposte" della Giunta regionale. "Un milione e mezzo di prestazioni in più nel 2024, la strada è quella giusta ma non basta. Ora rafforziamo la presa in carico e l'appropriatezza delle cure", ha sottolineato Fabi. Le puntate sono disponibili, con cadenza bimensile, di venerdì, sulle pagine Facebook, Instagram e YouTube della Regione e su LepidaTV.

Al centro della terza puntata di "Risposte" ci sono dunque la riduzione dei tempi di attesa per la prenotazione e l'accesso a visite ed esami clinici specialistici e il miglioramento della presa in carico dei pazienti. Da oltre un anno la Regione Emilia-Romagna sta portando avanti un piano straordinario che ha portato a un incremento di 1,5 milioni di prestazioni erogate nel 2024 rispetto al 2023 e un investimento di 50 milioni di euro di risorse regionali stanziate per rafforzare il servizio.





