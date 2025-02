La pianista Campaner 'coach' per l'ansia da palco a Modena

Un corso per affrontare, e superare, ansia da palcoscenico: la proposta arriva dal Conservatorio di musica Vecchi Tonelli di Modena e Carpi che propone un percorso innovativo e gratuito per aiutare i giovani nella gestione psicofisica dell'emotività, guidato da Gloria Campaner, pianista e performing coach.

La "Palestra delle emozioni", questo il titolo del progetto, verrà presentato il 26 febbraio alle 20.30 al Teatro Comunale di Modena nel corso di un evento aperto da una lectio dello psicanalista e saggista Massimo Recalcati, alla quale seguirà un'intervista al cantautore Luca Carboni e un talk con Franco Scala (il fondatore dell'Accademia pianistica "Incontri col Maestro" di Imola), il soprano Laura Catrani, il mental coach Stefano Massari e la stessa Campaner.

Il progetto prevede numerosi appuntamenti (eventi, laboratori, seminari) durante l'anno dedicati non solo agli studenti del Conservatorio ma aperti anche a musicisti, artisti e a tutti gli studenti di ogni ordine e grado, a partire dalle scuole superiori, che sentono il bisogno un supporto specifico nella gestione dell'ansia per affrontare esperienze importanti.

Il primo incontro si terrà il 27 febbraio con un pomeriggio di attività al Conservatorio, un laboratorio creativo dedicato alla consapevolezza del sé e alla gestione emotiva e psicofisica in preparazione a una performance pubblica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA