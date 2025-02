Irlanda in Festa torna a Ferrara a marzo con musica e birra

Dopo la 'prima volta' dello scorso anno a Ferrara, torna nella città estense Irlanda in Festa, evento dedicato a musica, cibo, birra e al folklore dell'isola di smeraldo. Piazza Castello si trasformerà nuovamente in un angolo d'Irlanda dal 13 al 17 marzo: tra i gruppi musicali che animeranno il palco ci saranno le migliori band folk italiane come Modena City Ramblers, Folkabbestia, Drunk Butchers, Les Irlandiis e Dirty Old Town, oltre a Cisco e ad artisti irlandesi di fama internazionale come Mad As Folk, Boys From The County Hell e The Commitments, band protagonista dell'omonimo film di Alan Parker. Ferrara sarà una delle sei città coinvolte nell'edizione 2025 della manifestazione, insieme a Bologna, Parma, Modena, Mestre e Polcenigo (Pordenone), per celebrare la più importante festa dedicata alla cultura irlandese in Europa.

L'evento, ideato e organizzato da Estragon Club, è patrocinato dal Comune e l'ingresso ai concerti è gratuito. .

"Ferrara - dice il sindaco Alan Fabbri - accoglie con entusiasmo gli eventi culturali e le celebrazioni che valorizzano le tradizioni locali e quelle di altri Paesi che si caratterizzano per cultura, patrimonio e costumi. Dopo il grande successo dello scorso anno, siamo felici di ospitare nuovamente Irlanda in Festa, un evento che porta musica, gastronomia e folklore irlandese nel cuore della nostra città". Oltre alla musica, sarà possibile assaporare le migliori specialità gastronomiche irlandesi, grazie alla presenza di un'area street food che proporrà piatti tipici e qualche originale rivisitazione. E, ovviamente, non mancheranno le autentiche birre irlandesi, direttamente dalla St.James's Gate Brewery di Dublino.



