Gli animalisti a Ferrara contro gli esperimenti sui macachi

ROMA, 21 FEB - Sabato 22 febbraio a Ferrara, dalle 10,45 alle 14, in piazza Cattedrale si riuniranno le associazioni degli animalisti per protestare contro l'uso dei macachi per la vivisezione. E' previsto poi un corteo fino all'Università. Un macaco, "Orazio, sottoposto a esperimenti, è già morto. Gli altri aspettano la stessa sorte, vivendo nel frattempo una continua dolorosa condizione di non-vita, isolati, mentre sono animali sociali che in natura cooperano, imprigionati ognuno in un'angusta gabbia che impedisce i movimenti tipici della specie, senza vedere mai la luce del sole, costretti a stare perennemente su una rete metallica".

Animal Liberation e Limav, "assistiti dall'avvocato David Zanforlini, hanno denunciato per maltrattamento di animali e per custodia in condizioni incompatibili con la specie, l'attuale rettrice dall'Università di Ferrara, Laura Ramaciotti, il precedente rettore, Giorgio Zauli, il direttore del dipartimento di Neuroscienze, Luciano Fadiga e il responsabile del benessere animale, Ludovico Scenna. I macachi devono essere sottratti alla vivisezione e a condizioni di vita che sono un maltrattamento continuo".

Hanno aderito alla manifestazione: Animal Defenfers, Animalisti Italiani, Animal Voices United, A Coda Alta, AsolAnimale, Avi-associazione Vegani Internazionale, BolognAnimale, Caart Coordinamento Associazioni Animaliste Toscane, Cadapa, Città Visibili Bologna, Cruelty Free, CRCSSA Centro Ricerca Cancro Senza Sperimentazione Animale, Il Vagabondo, Lac Emilia Romagna, Laer, Lav, Leal, Lida Firenze, Lndc Animal Protection, Meta, Movimento Antispecista, NOmattatoio Milano, Oipa, Progetto Vivere Vegan, Rete dei Santuari di Animali Liberi, Salviamo gli Orsi della Luna, SOS Angels, Vita da Cani.

