Si fingono forze speciali che cercano Daniela Ruggi, segnalati

MODENA, 20 FEB - Si spacciavano per forze speciali impegnate nel Modenese nella ricerca della scomparsa Daniela Ruggi, tra Montefiorino e Vitriola, ma in realtà cercavano così solo di estorcere informazioni alla popolazione, talvolta pure minacciandola. Due persone, un 35enne e una 45enne sono stati segnalati in stato di libertà alla Procura di Modena dai carabinieri di Pavullo nel Frignano.

I due, come riportato dalla Gazzetta di Modena, da alcuni giorni acquisivano informazioni dai residenti e dai commercianti della zona, arrivando anche a minacciarli in caso di scarsa collaborazione. Alcuni cittadini, insospettiti da questi comportamenti, si sono rivolti ai carabinieri, che invece si stanno realmente occupando delle ricerche della giovane. Nel giro di poche ore i militari sono riusciti a identificare i due finti investigatori e a segnalarli all'autorità giudiziaria: l'uomo si era presentato come comandante di questa forza speciale.

L'invito che viene rivolto ai cittadini, che sono in grado di dare informazioni utili sul conto della Ruggi Daniela, è quello di rivolgersi alle stazioni Carabinieri presenti sul territorio della valle pavullese o di chiamare il 112.

