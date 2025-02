In un casolare si fabbricava marijuana, sequestrato

Una 'fabbrica' di marijuana, con impianti per la coltivazione, l'irrigazione e l'essiccazione, è stata scoperta dai carabinieri della compagnia di Guastalla in un casolare della provincia di Reggio Emilia.

L'operazione ha portato al sequestro di circa 40 chili di sostanza stupefacente, oltre a un sistema di aerazione, irradiamento e irrigazione che permetteva di ricreare un ambiente ottimale per la produzione della droga. La struttura era alimentata grazie ad un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica: un cavo partiva da un palo dell'illuminazione stradale e arrivava a un contatore installato nei pressi del casolare.

L'intervento dei militari è scattato durante un controllo del territorio nella Bassa reggiana. All'interno dell'immobile, diverse stanze erano adibite a coltivazione con serre attrezzate, altre allo stoccaggio e confezionamento della droga.

Un'ulteriore area era destinata allo smaltimento degli scarti della piantagione. Le indagini sono ora concentrate sull'individuazione dei responsabili della produzione e distribuzione dello stupefacente, dal momento che i proprietari dell'immobile disabitato sono risultati estranei all'attività illecita.



