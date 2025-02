Ghirlandina attira sempre più turisti, dieci anni da record

Dieci anni fa la Ghirlandina apriva al pubblico, inaugurando una storia di successo che oggi la vede essere la principale attrazione turistica cittadina. In un decennio i visitatori della Torre simbolo di Modena e patrimonio Unesco sono stati 441.794: costante l'incremento dei flussi, passati da una media di 3.500 persone al mese nel 2015 ai 5.600 del 2024. Anno, quello da poco concluso, che ha stabilito un nuovo primato con un totale di 67.300 visitatori, segnando +3,85% rispetto al 2023. E l'andamento dei primi mesi del 2025 lascia già intravedere un possibile nuovo record. In pratica, in dieci anni il numero dei visitatori della Ghirlandina è aumentato del +58%, con gli stranieri quasi triplicati rispetto al 2015: erano 650 al mese nel primo anno di apertura, sono oggi 1.700. Spagna, Francia e Germania i principali paesi di provenienza, mentre i mesi più gettonati sono maggio, luglio e agosto. Ad incuriosirli, durante la visita, l'origine del nome, il numero dei gradini, la pendenza, l'altezza e la funzione del foro presente nel pavimento in sala Torresani.

"Questi dati sono il frutto di dieci anni di costante impegno da parte dell'Amministrazione per garantire un servizio sempre migliore - commenta l'assessore comunale a Turismo e Cultura, Andrea Bortolamasi - Dal 2015 ad oggi il Comune ha investito con continuità sia negli interventi di recupero e di restauro che si sono resi necessari nel corso degli anni, sia in progetti di animazione, intrattenimento e accoglienza diretta dei turisti.

Azioni alle quali sono state affiancate attività di promozione, con campagne di comunicazione rivolte sia al mercato interno che internazionale. A dieci anni dall'apertura pubblica della Ghirlandina, questo impegno è ancora rivolto a migliorare il sistema di accoglienza attraverso una programmazione mirata delle attività di intrattenimento annuali, studiate in base alle esigenze e agli interessi del turista".



