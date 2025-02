Scoperta da Gdf una officina meccanica abusiva

Una officina meccanica, con auto e moto in attesa di interventi di riparazione, già operativa senza che fosse stata fornita, però, alcuna comunicazione di inizio attività. A scoprirla è stata la Guardia di Finanza durante un accertamento nel circondario imolese, in provincia di Bologna.

Il gestore è risultato essere un uomo italiano: i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di circa 4.000 attrezzi da lavoro, tra i quali avvitatori, pinze, smerigliatori, ponti elevatori, mentre, per la mancata comunicazione di inizio attività, è prevista una sanzione amministrativa dai 5 ai 15mila euro. Informata anche la camera di commercio di Bologna.



