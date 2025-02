Mulino Bianco spegne 50 candeline, oltre 9 miliardi biscotti

Mulino Bianco spegne 50 candeline.

Il mezzo secolo di vita del marchio della Barilla non è solo una storia commerciale, è un pezzo di vita d'Italia. Dall'esordio nel 1975, quando nel giro di un anno conquistò il 7% del mercato, il marchio è entrato nell'immaginario collettivo degli italiani. L'ha fatto con oggetti diventati cult come il coccio, la tazzona per la colazione del mattino, o la radio sveglia a forma di mulino. Ma anche con campagne pubblicitarie oramai stampate nella memoria comune, da quella del Piccolo Mugnaio Bianco (1981), alle avventure della famiglia degli anni '90 fino a quella della gallina Rosita (2012).

Un mix di prodotto e marketing che ha saputo toccare in anticipo il bisogno di un ritorno alla vita naturale degli italiani. Oggi il marchio sforna nei suoi sei stabilimenti oltre 1,1 miliardi di merende e torte, 9,2 miliardi di biscotti, 212 milioni di pani e 3,6 miliardi di fette biscottate. Prodotti che, secondo un sondaggio diffuso dal Mulino Bianco, sono presenti nelle case di 23 milioni di famiglie e vengono consumati dal 97% degli italiani.

Risultati raggiunti grazie alla volontà di intercettare nuove esigenze alimentari, come di recente accaduto coi prodotti della linea Armonia (senza zucchero, o glutine o uova). Quanto al futuro, spiega Carolina Diterlizzi, vicepresidente marketing "siamo orgogliosamente e emblematicamente italiani. Il nostro core è l'Italia. Ma siamo sempre pronti a capire le evoluzioni del mercato". E, dopo aver ricordato di essere già presente in Francia e Germania Diterlizzi ha aggiunto, "stiamo valutando altro".

Per festeggiare i suoi 50 anni il Mulino Bianco ha previsto una serie di iniziative, dal ritorno del celebre Piccolo Mugnaio Bianco, con un frollino a lui dedicato in arrivo a marzo, fino a una promozione che riedita tre premi storici: la radiosveglia, il pancestì e il fornetto. Non solo: da oggi, per cinque giorni, in Piazza Gae Aulenti a Milano è arrivato un Mulino vero a proprio. L'iconica sveglia a forma di mulino degli anni '80, in formato maxi, accoglierà chiunque avrà voglia di fare un tuffo nella storia del brand.



