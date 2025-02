Finisce nel fosso con lo scooter, muore studente di 19 anni

Uno studente di 19 anni, rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un incidente stradale a Castel Guelfo nel Bolognese, è morto dopo il ricovero d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Bologna. Il giovane, Alberto Chersoni, residente alla Ponticella di San Lazzaro di Savena con la sua famiglia, non ce l'ha fatta: ieri, in sella al suo scooter, era finito in un fosso a lato della strada.

Le sue condizioni sono apparse, da subito, molto gravi. In base a quanto ricostruito dalla polizia locale, che ha eseguito i rilievi, il giovane, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, uno scooter Kymko, mentre stava viaggiando da Bologna e verso Forlì, proseguendo poi la traiettoria e finendo in un canale a lato della carreggiata.

"Voglio esprimere tutto il mio cordoglio per la morte di Alberto, un ragazzo di soli 19 anni - ha dichiarato la sindaca di San Lazzaro di Savena, Marilena Pillati - la sua giovane vita spezzata è un grande dolore per tutta la comunità di San Lazzaro. In questo momento così drammatico ci vogliamo stringere alla sua famiglia e a tutte quelle persone che lo conoscevano e gli volevano bene".



