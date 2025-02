Documentario racconta la Bologna anni 90 con il crowdfunding

Nasce "Bologna Novanta", documentario che racconta la Bologna degli anni '90 - un periodo in cui la città è stata crocevia di movimenti politici e culturali che hanno segnato intere generazioni - attraverso una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Ad annunciare la realizzazione del progetto speciale è il regista Nicola Donadio, in collaborazione con l'associazione Combo.

"Bologna Novanta" sarà un viaggio attraverso immagini d'archivio e interviste inedite per raccontare l'esplosione dell'underground cittadino e le lotte sociali di quegli anni. Il documentario esplorerà fenomeni come l'Hip-Hop, la street art, il mediattivismo e le istanze politiche che, nate nell'ambiente universitario, hanno trovato casa nei centri sociali autogestiti, luoghi simbolo della ribellione giovanile e della sperimentazione artistica.

Il progetto, che prende il via nei primi mesi del 2025, si avvale della collaborazione diretta e indiretta di alcuni dei protagonisti di quell'epoca. A telecamere spente, si sta già delineando - anticipano i promotori - un quadro ricco e sfaccettato degli anni '90 bolognesi, che verrà poi portato sullo schermo attraverso momenti di confronto e testimonianze dirette. La campagna di crowdfunding ha l'obiettivo di finanziare la digitalizzazione degli archivi video e cartacei, la realizzazione delle interviste, la produzione e il montaggio del documentario.

"Bologna Novanta" è un progetto indipendente e partecipativo, nato dalla convinzione che il cinema debba essere accessibile e condiviso con chiunque voglia contribuire alla costruzione di una memoria collettiva. Per informazioni e per sostenere il progetto: https://www.produzionidalbasso.com/project/bologna-novanta-1/.





