BolognaRagazzi Awards 2025, tra i vincitori Serena Ballista

Numeri più alti di sempre, con 3858 libri da 68 Paesi e regioni del mondo (+15% di titoli rispetto al precedente record dell'edizione 2024) per i BolognaRagazzi Awards (Braw), i riconoscimenti di Bologna Children's Book Fair, tra i più prestigiosi per l'editoria per ragazzi a livello mondiale, che nel 2025 festeggiano il 60/o anniversario. Tra i vincitori, Per mille camicette al giorno (Orecchio Acerbo) di Serena Ballista con le illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini e altre menzioni italiane. Tra le novità compaiono l'intelligenza artificiale e le installazioni immersive. Aggiunte negli ultimi anni due nuove categorie di premio permanenti, Comics e Toddler, a seguito del boom sul mercato dei rispettivi segmenti editoriali, e l'istituzione dei BolognaRagazzi CrossMedia Awards (Brcma), dedicati ai migliori progetti crossmediali, che registra a sua volta una crescita di candidati. Tra i paesi che per la prima volta hanno candidato i propri titoli ai Braw: Guatemala, Mongolia, Marocco, Nigeria, Qatar, Vietnam. Divisi in cinque categorie permanenti, Fiction, Non-Fiction, Opera Prima (per autori e illustratori esordienti), Comics e Toddler, i Braw includono anche il premio speciale New Horizons, a disposizione delle giurie internazionali da assegnare a un'opera particolarmente innovativa. Ogni anno, inoltre, si aggiunge una categoria speciale: per l'edizione 2025, il focus è sulla Sostenibilità, in linea con i 17 goal di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con cui Bcbf ha avviato una collaborazione a partire dall'edizione 2024. Ecco i vincitori dei BolognaRagazzi Awards: per la Fiction الحكمة (House of Wisdom) di Bodour Al Qasimi con illustrazioni di Majid Zakeri Younesi (editore Kalimat, Emirati Arabi Uniti, 2024); per la Non Fiction 'Per mille camicette al giorno' di Serena Ballista, illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini (Orecchio Acerbo, Italia, 2024). Per la Sostenibilità 'Art Is a Voice' con testo e illustrazioni di Kripa (Art1st Enterprises, India, 2024). La giuria delle sezioni Sostenibilità e Non Fiction ha inoltre assegnato per la categoria Sostenibilità una Honourable Mention a Raíces del bosque, albo cileno dedicato alla vita delle radici nel bosco e alla loro anima collaborativa, che omaggia il senso ecologico attraverso un linguaggio poetico, trasversale alle categorie. Per l'Opera prima, 빨간 사과가 먹고 싶다면 (If You Want to Eat a Red Apple) di Jin Joo, illustrazioni diu Ga Hee Lee (Finger Publishing Editore, Corea del Sud, 2024).

Toddler: Le coq polyglotte (The Multilingual Cockerel) con testo e illustrazioni di Marie Darme-Rizzo (Hélium, Francia, 2024).

Per Comics - Early Reader:Gutenachtgeschichten für Celeste - Ein sehr gruseliges Bilderbuch (Bedtime Stories for Celeste - A Very Scary Picture Book) con esto e disegni di Nikolaus Heidelbach e Ole Könnecke (Carl Hanser Verlag, Germania, 2024). Middle Grade: Dita Dor (Dictator) con testo e disegni di António Jorge Gonçalves (Edições Assembleia da República- Portogallo, 2024).

Young Adult: La Trahison d'Olympe Livre 1 (The Betrayal of Olympe #1), testo e disegni di Jean Dalin (Sarbacane, Francia, 2024). Per New Horizons: Dalla finestra di Laura Cattabianchi illustrazioni Laura Cattabianchi e Patrizio Anastasi (Start Edizioni Italia, 2024). Tra i menzionati speciali anche due italiani: per Opera Prima Calcio di rigore di Greta Amadeo, illustrazioni di Lenina Barducci (Editore Pulce Italia, 2024) e Comics - Young Adult: Nato in Iran con testo e disegni di Majid Bita ( Canicola, Italia 2023).

Per i BolognaRagazzi Crossmedia Awards, realizzati in collaborazione con Mamamò, sono 120 da 34 paesi e regioni del mondo i candidati. I premi sono suddivisi in due categorie: Digital Reading Experience, che premia le piattaforme e i prodotti digitali capaci di offrire efficaci esperienze di lettura su schermo, e CrossMedia Projects, finalizzata a individuare i progetti eccellenti e più innovativi sviluppati a partire da libri per bambini e ragazzi. I vincitori dei Brcma sono: Star Papa (Book Gorae) e per Crossmedia Extension: Immersive video experience, prodotto da K3I Co., Ltd. (Corea del Sud). Per Digital Reading Experiences: Yoto, sviluppatore Yoto Ltd (Regno Unito Digital Audio Device).



