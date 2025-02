Stazione di Guastalla riqualificata, intervento da 9 milioni

Con la messa in funzione del nuovo ascensore, è stata completata oggi la riqualificazione della stazione di Guastalla nel Reggiano, a servizio delle linee Reggio Emilia-Guastalla e Parma-Suzzara, gestita da Fer - Ferrovie dell'Emilia-Romagna. Si tratta, spiega la Regione, dell'ultimo tassello di un programma di rinnovamento che è iniziato con le nuove pensiline, che servono il secondo e terzo binario, i nuovi marciapiedi, i percorsi per le persone ipovedenti, il sottopasso ciclopedonale e il rinnovamento dei binari.

Nel complesso la riqualificazione, per cui Fer - Ferrovie dell'Emilia-Romagna ha svolto il ruolo di stazione appaltante e direzione lavori, ha impegnato risorse per 9,3 milioni, di cui 2,1 di fondi della Regione Emilia-Romagna e 7,1 circa di fondi Fsc (2021-27).

"Infrastrutture più accessibili e a misura di passeggero rappresentano un elemento fondamentale per incentivare l'utilizzo del trasporto su ferro - ha commentato l'assessora alla Mobilità, Irene Priolo - Oltre a treni più comodi, anche stazioni più accoglienti sono un obiettivo del nostro programma di mandato". "Se questi investimenti hanno permesso di rinnovare completamente la stazione - aggiunge il sindaco di Guastalla Paolo Dallasta - ora dovremo lavorare sulla manutenzione e sull'abbellimento del sottopasso, affinché diventi una porta di ingresso accogliente per la nostra città".



