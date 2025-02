Bologna cresce, ogni giorno in città mezzo milione di persone

BOLOGNA, 18 FEB - Bologna città che cresce ed è "attrattiva", soprattutto per i giovani: al 31 dicembre 2024 i residenti risultano poco più di 390mila ma Istat stima che le persone che gravitano ogni giorno nel territorio cittadino siano poco più di mezzo milione, al netto di turisti, persone che viaggiano per affari o motivi di cura. Il saldo migratorio segna un aumento di oltre 2.700 persone, mentre la metà dei nuovi residenti è costituita da giovani fra 15 e 34 anni (58%). Si stabiliscono in città soprattutto italiani (65%). Il saldo migratorio positivo compensa il saldo naturale da decenni stabilmente negativo: nel 2024 sono nati quasi 2.600 bambini a fronte di oltre 4.500 decessi di residenti. Le tendenze demografiche del 2024 sono contenute nello studio elaborato dall'ufficio di Statistica del Comune di Bologna.

"Bologna si conferma una città dove i giovani italiani vogliono trasferirsi e si mantiene in aumento anche la natalità, lieve ma costante, in assoluta controtendenza con il panorama italiano e questo la rende una notizia - commenta il sindaco Matteo Lepore - I dati ci mostrano quanto Bologna sia una città che, per qualità della vita e opportunità, sostenga le famiglie, in un contesto nazionale, non dimentichiamolo mai, di forte impoverimento della popolazione. La demografia è una fotografia che ci racconta lo stato di salute di un territorio".

Dal resoconto statistico emerge che l'età media dei bolognesi è di 47 anni. I minori superano i 52.500. Oltre un quinto della popolazione ha tra 15 e 34 anni, quota meno numerosa degli ultra-sessantacinquenni che superano i 96.000 e sono circa un quarto degli abitanti. Il 21% dei 15-34enni ha cittadinanza straniera. Le coppie di giovani (uniti in matrimonio o civilmente) sono 1.137, di cui 644 con figli.

Quanto al genere, fino ai 44 anni i maschi sono lievemente più numerosi (51%), ma a partire dai 45 anni il rapporto si inverte e la componente femminile aumenta progressivamente all'avanzare dell'età: nella fascia 45-64 anni le donne rappresentano il 52% del totale, tra 65 e 79 anni sono il 56% e raggiungono il 63% tra gli ultra-ottantenni. Record di longevità in città: 107 anni per le donne e 105 per gli uomini.

