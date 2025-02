A 14 anni non rientra a casa, ritrovata con aiuto sorellina

A 14 anni, già dipendente da droghe e psicofarmaci, non è rientrata a casa e ha vagato per la città un'intera notte, fino a quando è stata ritrovata dalla polizia, che per scoprire dove fosse finita e in quali condizioni si trovasse ha dovuto farsi aiutare dalla sorellina 12enne e da un altro minore. La vicenda ha avuto protagonista una adolescente che abita a Bologna.

A chiamare il 113 è stata, alle 6.20 di ieri mattina, la madre, che da sola accudisce le due figlie. Aveva appena ricevuto una chiamata da un ragazzo che le diceva che la 14enne aveva lasciato il gruppo di amici con cui aveva passato la notte, era scesa da un bus in stato confusionale ed era sparita.

La donna, sentita dagli agenti che hanno raggiunto l'abitazione, sembrava a sua volta confusa e all'oscuro della vita che conduce la figlia. E' stata invece l'altra figlia 12enne a rivelare qual era la situazione: mia sorella - ha raccontato lucidamente ai poliziotti - assume droghe e psicofarmaci, e ha una dipendenza che si è accentuata da quando frequenta alcune amicizie poco raccomandabili.

Le attività investigative per rintracciare la 14enne, anche attraverso i sistemi di geolocalizzazione del cellulare, non sono state facili: prima era stata segnalata verso Castenaso, poi in zona San Donato, ma le ricerche non hanno dato esito. E' stato infine un amico, il 16enne che durante la notte aveva avvisato la madre, a dare un ulteriore aiuto alle ricerche, riuscendo a contattare la ragazza su Instagram, dove lei ha un profilo privato. L'ha convinta a parlare con i poliziotti e dire dove si trovava, in un centro di accoglienza per minori che conosceva e dove era appena arrivata dopo avere camminato a lungo. Ha anche ammesso di avere assunto stupefacenti e spiegato di non avere subìto abusi o violenze di alcun tipo. Intorno alle 9.30 è stata così riaffidata alla madre.



