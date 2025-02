Per l'ex Bellco scelta la proposta NorrDia/Tian Yi Medical

BOLOGNA, 17 FEB - Mozarc Medical ha selezionato la cordata sino-svedese NorrDia/Tian Yi Medical per l'acquisizione delle attività nel settore acuto di Mirandola dell'ex Bellco. Alle due aziende andranno quindi la linea 1, la linea 2, la proprietà intellettuale e le registrazioni. Ad annunciarlo è Mozarc Medical in una nota nella quale sottolinea che l'offerta è quella più in linea con i criteri stabiliti la scorsa estate coi governi regionale e nazionale dai comitati aziendali e dai sindacati: solidità finanziaria, solidità della strategia aziendale, capacità di assorbimento e soluzioni per tutti i dipendenti interessati e tempi di realizzazione.



