Max Richter al Ravenna Festival con 'In a landscape' tour

BOLOGNA, 17 FEB - Max Richter, fra i compositori contemporanei più influenti, farà tappa al Ravenna Festival col suo tour del suo più recente album da solista "In a Landscape". La data evento è domenica 6 luglio, al Pala De André, e le prevendite sono aperte. È la nuova anticipazione che arriva dal Ravenna Festival in attesa che il programma completo della XXXVI edizione della manifestazione sia svelato sabato 8 marzo al Teatro Alighieri nel corso della presentazione aperta al pubblico.

Max Richter, compositore britannico di origine tedesca, si distingue per la tecnica che fonde elementi di musica classica con suggestioni elettroniche. Uno stile unico, che si declina nei suoi numerosi album, nelle colonne sonore composte per il cinema, il mondo della danza, dell'arte e della moda. Precursore di un genere e maestro per una nuova generazione di musicisti.

"In a Landscape" è il primo disco scritto e registrato nello studio di Richter nelle campagne dell'Oxfordshire: un fugace autoritratto di un musicista in costante movimento, alla ricerca di un equilibrio tra suoni elettronici e acustici ai quali si accostano aspetti come il legame tra il mondo umano e quello naturale. Un progetto, è stato definito, intimo e contemplativo, un rifugio emotivo per chi ascolta.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA