I due Foscari di Giuseppe Verdi al Teatro Comunale di Modena

I due Foscari, un'opera considerata fra le più raffinate musicalmente del primo Verdi, quello del periodo dei cosiddetti "anni di galera", va in scena al Teatro Comunale di Modena il 21 febbraio alle 20 e il 23 alle 15.30 per la stagione lirica. A dirigerla ci sarà Matteo Beltrami, al suo debutto in questo spettacolo, sul podio dell'Orchestra dell'Emilia-Romagna Artuto Toscanini, con il Coro del Teatro Municipale di Piacenza. Il titolo verrà proposto nell'allestimento del 2008, già apprezzato su altri palcoscenici, firmato da Joseph Franconi Lee, con scene e costumi di William Orlandi.

Nel 2011 venne rappresentato al Teatro Verdi di Trieste, dove il baritono Luca Salsi debuttò nel ruolo di Francesco Foscari che riprenderà ora a Modena. La compagnia di canto vedrà protagonisti anche il tenore Luciano Ganci, per la prima volta in questa produzione nella parte di Jacopo Foscari, e il soprano Marily Santoro come Lucrezia Contarini.

Giuseppe Verdi compose I due Foscari su libretto di Francesco Maria Piave che a sua volta lo trasse dall'omonimo dramma di Lord Byron, ambientato nella Venezia dei Dogi del 1457: si tratta di un'opera pervasa da una tinta tragica che incentra la vicenda sul conflitto tra affetti e dovere di Francesco Foscari, "prence e padre" come egli stesso si definisce, il cui figlio Jacopo è accusato di tradimento. La dimensione politica e la vicenda intima, personale, sono i due aspetti che la caratterizzano. Il compositore, reduce dai successi di Nabucco e dei Lombardi alla Prima Crociata, iniziò a prendere in considerazione l'idea dei Foscari nel 1843 ma l'opera fu pronta per la commissione del Teatro Argentina di Roma, dove debuttò nel novembre del 1844.



