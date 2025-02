Heineken al Beer attraction a Rimini, cresce il consumo

"L'Italia è uno dei Paesi con il più basso consumo pro capite in Europa, ma negli ultimi anni è cresciuto tanto e abbiamo delle prospettive sicuramente positive per il futuro, perché è una delle categorie con le più ampie potenzialità. La scorsa settimana sono stati presentati i risultati globali e a livello mondiale la categoria della birra è tornata finalmente a crescere". Lo ha detto Ilaria Zaminga, external communication manager Heineken Italia.

Heineken Italia è presente all'appuntamento dedicato al beverage e al mondo bar Beer & Food Attraction - The Eating Out Experience Show di Rimini, che si è aperta ieri per riunire il mondo della birra. Allo stand di Heineken, riflettori puntati sull'abbinamento cibo e birra nel corner dedicato a Birra Moretti con uno spazio dedicato alle pizze per celebrare il classico accoppiamento italiano con il maestro pizzaiolo Gianni Di Lella. Nel corner Ichnusa, il muralista Andrea D'Ascanio presenta un live-show dedicato alla sostenibilità, tema su cui ha già collaborato con il brand con opere dedicate, mentre Birra Messina mostra in anteprima i bicchieri limited edition 2025. Senza dimenticare la birra senza alcol: "Secondo noi - dice la direttrice del marketing Michela Filippi - ogni locale in Italia deve offrire l'opportunità di poter scegliere una 0.0. Per noi non c'è un compromesso: si può avere un'ottima birra analcolica".



